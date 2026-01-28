Referendum e elezioni ecco quanto costa a Roma consegnare le schede elettorali con 186 autocarri

A Roma, il costo per consegnare le schede elettorali si aggira intorno a 186 autocarri. La città ha organizzato il trasporto delle schede con un numero elevato di mezzi, anche se il metodo sembra datato. Le procedure per il voto, ormai digitalizzate in molti paesi, qui ancora richiedono un grande sforzo logistico. La spesa si fa sentire, e i cittadini si chiedono se ci siano alternative più efficienti e moderne.

In un presente pervaso di tecnologie, le procedure per votare durante le elezioni sembrano rimaste alla preistoria. Roma si sta preparando a rinnovare le cariche di sindaco e dei consiglieri capitolini nel 2027. Prima, però, i cittadini saranno chiamati a esprimersi sul referendum per la riforma della giustizia. Appuntamenti elettorali che avranno dei costi, anche ingenti, proprio perché non si è ancora riusciti, in tutta Italia, a trovare nuovi metodi per portare gli italiani alle urne in maniera più “smart”. Solo a Roma, infatti, sarà necessario investire due milioni di euro per i prossimi 4 anni per garantire il regolare svolgimento delle votazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it

Nel 2026, le elezioni in Italia includeranno il referendum sulla giustizia, programmato per il 22-23 marzo, oltre a consultazioni suppletive alla Camera e amministrative in due capoluoghi di regione.

