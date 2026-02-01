Risultati Elezioni Provincia Lecce | spoglio in corso e voti ponderati Tarantino-Poli Bortone

Sono in corso le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni provinciali di Lecce. I risultati sono ancora incerti e si attendono gli ultimi voti ponderati, tra i candidati Tarantino e Poli Bortone, per capire chi guiderà il Palazzo dei Celestini nei prossimi anni.

È in corso lo spoglio delle elezioni provinciali di secondo livello, chiamate a designare il successore di Stefano Minerva alla guida di Palazzo dei Celestini. La sfida è a due: da una parte Fabio Tarantino, sindaco di Martano e presidente facente funzione, candidato del centrosinistra con il sostegno del Movimento 5 Stelle; dall'altra Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, sostenuta dal centrodestra con Io Sud, Udc, Puglia Popolare e Nuovo Psi. Il voto Nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti (fascia arancione) Tarantino ha chiuso in vantaggio 127 a 81, traducendo il dato in 5.

