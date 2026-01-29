Gabriele Muccino torna al cinema con un film intenso,

G abriele Muccino con Le cose non dette (nei cinema da oggi 29 gennaio) firma il suo film più estremo. Ci sono tutti gli ingredienti mucciniani: le nevrosi, i tradimenti, i non detti, appunto, le relazioni imperfette, le coppie in crisi, le famiglie attraversate da silenzi che diventano ferite. Ma un twist ending inaspettato, rende questo film, un film di Muccino inedito e provocatorio. Gabriele Muccino sceglie Mahmood: il brano originale del film “Le cose non dette” X Leggi anche › In “A casa tutti bene 2” Gabriele Muccino alza la temperatura del crime e della violenza Le cose mai dette è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Mucciniani" di ogni regione, a statuto speciale oppure no, accorrete!

