A rischio l’ordinamento costituzionale Sinistra e Anm all’attacco di Nordio

La sinistra e l’Associazione nazionale magistrati criticano duramente il ministro Nordio, accusandolo di mettere a rischio l’ordinamento costituzionale. La causa è la reazione alle sue recenti dichiarazioni sulla riforma della giustizia, che hanno suscitato polemiche e scontri politici. Nei giorni scorsi, la stessa sinistra aveva preferito non commentare le parole di Nicola Gratteri, ma ora torna a parlare con fermezza contro le scelte del ministro. Un esempio concreto è la protesta di alcuni magistrati che chiedono chiarimenti sul possibile impatto delle nuove misure sulla loro autonomia.

Il concetto dell’indignazione a comando si ripete. Solo pochi giorni fa gran parte della sinistra ha taciuto sulle parole di Nicola Gratteri e oggi quella stessa sinistra ritrova la parola per attaccare il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il ministro, in un'intervista al Mattino di Padova, ha dichiarato che le correnti della magistratura costituiscono "una consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio può eliminare”. Il sorteggio, ha aggiunto il ministro, “rompe questo meccanismo 'para-mafioso', questo verminaio correntizio come l'ha definito l'ex procuratore antimafia Benedetto Roberti, poi eletto con il Pd al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “A rischio l’ordinamento costituzionale”. Sinistra e Anm all’attacco di Nordio Saluti romani al corteo per Ramelli, la Corte d’Appello di Milano conferma 13 condanne: “Pericolo per l’ordinamento costituzionale” La Corte d’Appello di Milano ha confermato le condanne per 13 militanti di estrema destra, coinvolti nei saluti romani durante il corteo in memoria di Sergio Ramelli. Il nuovo attacco a sinistra di Nordio: «Anche negli anni ’70 chiamavano i brigatisti “compagni che sbagliano”» – Video Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, torna a criticare le manifestazioni di oggi, paragonandole agli anni ‘70. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riforma della giustizia, D’Andrea: A rischio l’indipendenza della magistratura; Che cosa prevede il nuovo disegno di legge del governo sull’immigrazione; Auto abbandonata, quali sono le sanzioni e cosa dice il Codice della strada; Il No di Cantone alla Riforma Nordio. AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «BONELLI: INDECENTE NORDIO, LA DESTRA METTE A RISCHIO L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE. FERMIAMOLI CON UN SECCO NO»«Un indecente ministro, Carlo Nordio, parla di sistema paramafioso attaccando i magistrati dopo aver detto che con la sua riforma non ci sarebbe stato il caso ... agenziagiornalisticaopinione.it Riforma della giustizia, D’Andrea: A rischio l’indipendenza della magistraturaL'analisi del professore di Unime. Il sorteggio, come modalità di nomina dei due Csm e dell'Alta Corte disciplinare, è una criticità grave della riforma costituzionale da Tempostretto.it ... msn.com TRIESTE - AVS critica ipotesi nomina “in divisa” per il Porto Pellegrino: “rischio militarizzazione e governance influenzata” La consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Serena Pellegrino, insieme a Elisa Moro, segretaria di Sinistra Italiana Trieste, espri facebook Cunegato (Alleanza Verdi Sinistra). “ #cicloviadelgarda , costi esplosi e tratti a rischio. Regione chiarisca, valuti soluzioni intermodali e l'opzione zero” tinyurl.com/b4hvhw6a x.com