Elettra Lamborghini parteciperà a Canzonissima, lo storico show che torna su Rai1 dal 21 marzo dopo più di 50 anni, con la conduzione di Milly Carlucci. La cantante ha annunciato anche la sua partecipazione al San Marino Song Contest, confermando così il suo coinvolgimento in due eventi televisivi. La presenza di Lamborghini si inserisce nel ritorno di uno dei programmi più longevi della rete pubblica.

Luca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Romina Carrisi si racconta a Verissimo: «Con il padre di Axel è finita. Piango di notte per non farmi vedere da mio figlio» Il ritorno di Canzonissima su Rai1 si arricchisce di un nome molto popolare. Elettra Lamborghini ha annunciato che farà parte del cast del nuovo show condotto da Milly Carlucci, in partenza il 21 marzo. La rivelazione è arrivata durante la finale del San Marino Song Contest, dove la cantante era ospite della serata. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Elettra Lamborghini nel cast di Canzonissima: Milly Carlucci riporta lo storico show su Rai1

Articoli correlati

Leggi anche: CANZONISSIMA: ELETTRA LAMBORGHINI NEL CAST DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI

Leggi anche: Elettra Lamborghini show a San Marino Song Contest, lo spoiler sul futuro: “Farò Canzonissima con Milly Carlucci”

Contenuti utili per approfondire Elettra Lamborghini

Temi più discussi: Elettra Lamborghini nel cast di 'Canzonissima': lo spoiler; Canzonissima, Elettra Lamborghini nel cast; Canzonissima 2026, svelato il cast: da Elettra Lamborghini a Riccardo Cocciante; Canzonissima, Elettra Lamborghini nel cast.

Elettra Lamborghini: «Non sto mai ferma, penso di avere l’ADHD». Che cos’è e come si diagnostica questo disturboLa cantante scherza sul suo stile di vita, ma come si diagnostica davvero questo disturbo? Ecco quel che c'è da sapere ... iodonna.it

Elettra Lamborghini nel cast di 'Canzonissima'Elettra Lamborghini entra ufficialmente nel cast della nuova edizione di ‘Canzonissima’, lo storico varietà che torna su Rai1. L’annuncio è arrivato direttamente dalla cantante durante la sua ospitata ... it.blastingnews.com

«Le donne vanno venerate tutti i giorni. Gli uomini ci portano i fiori, ma poi succede sempre il peggio», dice Elettra Lamborghini. Protagonista assoluta della 76esima edizione del Festival di Sanremo, la cantante racconta la settimana sanremese e l'amore per - facebook.com facebook

Elettra Lamborghini quando vuole dormire, ma sente i festini bilaterali o il cane che vomita nel letto #SanremoTop #Sanremo2026 x.com