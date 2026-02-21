Salute dietro le sbarre Due palestre rinnovate e un personal trainer | Il diritto a stare bene

Un personal trainer lavora all’interno della casa circondariale di Monza, portando avanti un progetto dedicato al benessere dei detenuti. La sua presenza nasce da una scelta personale e dal desiderio di offrire un’opportunità di miglioramento fisico e mentale. Due palestre sono state rinnovate per accogliere questa iniziativa, che mira a promuovere uno stile di vita più sano tra le persone in carcere. La proposta continua a crescere, coinvolgendo sempre più detenuti.

Un personal trainer dietro le sbarre. Ma non per colpa, bensì per scelta e spirito di sacrificio. Per portare un progetto utile e salutare alla popolazione rinchiusa alla casa circondariale di Monza. "Perché i detenuti non sono diversi da noi. E hanno diritto a stare bene". Parola di Massimo Messina, “iron man” nel corpo (ne ha già corsi diversi) e nella mente, un curriculum sterminato come personal trainer, appunto, ma anche una laurea in Scienze motorie, preparatore atletico, osteopata, massofisioterapista, biologo nutrizionista. Con grande senso dello sport e delle sfide, dato che è stato preparatore atletico della Nazionale dilettantistica maschile di golf per 12 anni e della Nazionale dell’Azerbaigian di canoa e kayak per 4.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Black Friday per palestre e personal trainer: come cogliere l’occasione per rinnovare la tua attrezzatura (prima degli altri)

Leggi anche: Lavoratore esonerato dal sollevare pesi in azienda, ma attivo come personal trainer. Per la Cassazione il licenziamento è legittimo: “Attività extra-lavorativa incompatibile con lo stato di salute”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.