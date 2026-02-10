Il nuovo singolo di Ludovica, intitolato “Ti chiedo scusa”, uscirà il 13 febbraio e sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming. La cantante annuncia l’arrivo di questa canzone, che segna il suo ritorno discografico. I fan potranno ascoltarla da subito, mentre Ludovica si prepara a presentarla dal vivo.

Dal 13 febbraio 2026 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “TI CHIEDO SCUSA”, il nuovo singolo di LUDOVICA. La cantautrice umbra Ludovica Pennazzi, in arte Ludovica, pubblica il nuovo singolo “Ti chiedo scusa” (AlyStudioBelieve), un brano che affronta le complessità dell’amore e il potere della vulnerabilità, e per questo viene presentato al pubblico in occasione della festa degli innamorati, “San Valentino”. In un’epoca in cui chiedere scusa sembra essere un gesto sempre più raro, questa canzone diventa un inno alla responsabilità emotiva e alla ricerca di redenzione. Ti chiedo scusa è scritta dalla stessa Ludovica in collaborazione con Daniele Piovani, mentre gli arrangiamenti, mix e mastering sono stati curati da Alioscia Arioli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il nuovo singolo di Ludovica “Ti chiedo scusa” in uscita il 13 febbraio

Approfondimenti su Ludovica Ti Chiedo Scusa

