Obbligo di verifica dell' identità digitale sui social network nell' UE | cosa può cambiare

L'UE sta considerando l'introduzione dell'obbligo di verifica dell'identità digitale sui social network, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza online. Questo possibile cambiamento, annunciato dall'Irlanda durante la sua presidenza nel secondo semestre del 2026, potrebbe influenzare le modalità di accesso e gestione degli account. Analizziamo le implicazioni di questa proposta e le eventuali conseguenze per utenti e piattaforme social.

Il tema dell'introduzione dell'obbligo di verifica dell'identità digitale sui social media non è certo una novità, ma di sicuro si è avvertita una spinta più forte fin dal momento in cui l'Irlanda ha annunciato di volerla realizzare durante la sua presidenza UE in programma nel secondo semestre del 2026. L'obiettivo, quantomeno quello dichiarato, è quello di contrastare il fenomeno delle minacce e degli insulti anonimi così come quello dei bot, ma ovviamente si verrebbero a generare delle problematiche dal punto di vista giuridico di difficile soluzione. I timori circa l'impatto che i social media per i loro contenuti possono avere sui minori sta spingendo il governo irlandese ad andare oltre il Digital Services Act il quale, per quanto delinei degli obblighi di tutela per gli utenti più giovani sulle varie piattaforme, rimane vago dal momento che non è stato tracciato un metodo di verifica dell'età univoco e uniforme per tutti i Paesi dell'UE. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Obbligo di verifica dell'identità digitale sui social network nell'UE: cosa può cambiare Leggi anche: Vendite selvagge sui social network: il Far West digitale finisce nel mirino del Fisco Leggi anche: L’identità digitale può frenare l’odio social Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Obbligo di verifica dell'identità digitale sui social network nell'UE: cosa può cambiare - La spinta dell'Irlanda, che dichiaratamente vuole limitare il fenomeno dei bot e quello degli insulti e delle minacce anonime ... ilgiornale.it

Obbligo domicilio digitale, appello a imprese per uso della Pec - Le imprese hanno l'obbligo di avere e comunicare al Registro imprese il proprio domicilio digitale, la pec. ansa.it

Siti porno, scatta l’obbligo di verifica dell’età: ecco come funziona in Italia e in Europa - Addio all’autocertificazione parte il controllo digitale “a doppio anonimato” per accedere ai contenuti per adulti. panorama.it

Medici, obbligo di formazione 2023-2025 al capolinea: ecco come verificare di essere in linea con obblighi e procedureIl 31 dicembre segna la scadenza per i professionisti sanitari per il raggiungimento dei 150 crediti Ecm del triennio 2023-2025 della formazi - facebook.com facebook

Medici, obbligo di formazione 2023-2025 al capolinea: ecco come verificare di essere in linea con obblighi e procedure ilsole24ore.com/art/medici-obb… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.