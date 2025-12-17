Educazione civica in cattedra c’è il sindaco

Il sindaco Andrea Michelini ha tenuto una lezione di educazione civica per gli studenti delle seconde medie dell’istituto comprensivo Enrico Medi di Porto Recanati. L’incontro si è svolto nell’auditorium di via Alighieri, offrendo ai giovani un’opportunità di approfondimento sulla cittadinanza e il ruolo delle istituzioni locali.

Una lezione di educazione civica con il sindaco Andrea Michelini, ieri mattina, per gli studenti delle classi di seconda media dell’ istituto comprensivo Enrico Medi di Porto Recanati nell’auditorium di via Alighieri. In particolare, il sindaco ha spiegato quali sono i servizi dedicati al cittadino e come lavora il Comune per metterli in campo. Nel corso della mattinata, infatti, il primo cittadino portorecanatese ha prima illustrato in modo semplice e accessibile cosa sia un Comune e che ruolo svolga nella vita quotidiana dei cittadini. Poi, Michelini si è soffermato sui principali servizi offerti: da quelli anagrafici per i documenti personali, ai servizi sociali a supporto delle persone e delle famiglie in difficoltà, fino alle competenze legate alla scuola. Ilrestodelcarlino.it

