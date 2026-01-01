No all’educazione sessuale a scuola con o senza consenso dei genitori Lettera
Gentile Direttore, desidero esprimere la mia posizione riguardo alla questione dell’educazione sessuale nelle scuole, con o senza il consenso dei genitori. Trovo importante discutere di questo tema in modo aperto e rispettoso, valutando attentamente le implicazioni educative e sociali. La presente lettera, inviata da Vittoria Criscuolo, si propone di contribuire al confronto in modo sobrio e costruttivo, nel rispetto delle diverse opinioni e delle normative vigenti.
Inviata da Vittoria Criscuolo - Egregio Direttore, Scrivo in merito all’articolo https:www.orizzontescuola.itin-italia-85-femminicidi-in-10-mesi-a-scuola-sintensifica-leducazione-al-rispetto-e-alle-relazioni-il-90-degli-istituti-ha-attivato-i-corsiper esprimere il mio totale dissenso sul ddl educazione sessuale a scuola (con o senza consenso dei genitori). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Educazione sessuale a scuola, rinvio dell’esame alla Camera: resta il nodo del consenso dei genitori per i corsi a scuola
Leggi anche: Educazione sessuale a scuola, la “letterina” di Littizzetto a Valditara riapre il confronto sul consenso dei genitori
No all’educazione sessuale a scuola: così vince la politica della paura - La Commissione cultura della Camera ha approvato un emendamento che vieta ogni attività di educazione sessuale fino ai 13 anni e impone il consenso scritto dei genitori alle superiori. vita.it
Scuola, educazione sessuale vietata fino alle medie. Scontro governo-opposizione: «No all'ideologia gender», «Deriva oscurantista» - La commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento della maggioranza che vieta «tutte le attività didattiche e progettuali attinenti ... corriere.it
Valditara: "No al gender e all'indottrinamento a scuola. I femminicidi strumentalizzati" - Giuseppe Valditara respinge le critiche delle opposizioni e ribadisce gli obiettivi delle nuove direttive sull'educazione sessuale a scuola. ilgiornale.it
Educazione sessuale anche alle scuole medie: ok della Camera con il consenso informato
#educazionesessuale Il governo riscrive un emendamento del Pd e svuota il riferimento all’educazione sessuale nelle scuole. Al suo posto entrano formule più generiche come “pari opportunità” e “rispetto reciproco”, con meno autonomia per gli istituti. x.com
La riflessione di Domenico Bedin dopo i recenti dibattiti politici sul tema dell'educazione sessuale - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.