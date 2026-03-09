Edizione primaverile per Fantasy & Hobby la fiera della creatività e arti manuali

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo si tiene l'edizione primaverile di “Fantasy & Hobby” ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico. La fiera si svolge dalle 9:30 alle 18:30 e presenta esposizioni dedicate a creatività, arti manuali e hobby. L'evento coinvolge espositori e visitatori interessati alle attività artistiche e artigianali.

Gli appassionati potranno scoprire le ultime novità su scrapbooking, cucito creativo, pittura, ricamo, uncinetto, bijoux e molto altro, oppure fare shopping tra stand ricchi di materiali unici e prodotti esclusivi. Anche questa edizione prevede diversi workshop, corsi, dimostrazioni e attività dedicate ai più piccoli tenute da personale esperto, per cimentarsi nell'arte manuale e magari scoprire nuove passioni e abilità. Novità di questa edizione: in contemporanea si svolgerà il Model Show, Salone del Modellismo visitabile con lo stesso biglietto sempre ai Magazzini del Cotone.