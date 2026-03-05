Porte aperte per Creattiva Spring | al via fino a domenica la fiera delle arti manuali - Video

Fino a domenica, la Fiera di Bergamo ospita Creattiva Spring, una manifestazione dedicata alle arti manuali. Due padiglioni accolgono oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni italiane, che presentano prodotti e tecniche legate a colori, perline e ricami. L’evento si rivolge sia a professionisti che a appassionati, offrendo un’ampia vetrina di creazioni e materiali.

L'EVENTO. I due padiglioni della Fiera di Bergamo ospitano oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni italiane, pronti a far scoprire a professionisti e appassionati un mondo di colori, perline, ricami e tecniche creative. Dalle prime ore della mattina di giovedì 5 marzo si è alzato il sipario sull'edizione 2026 di «Creattiva Spring», la fiera delle arti manuali organizzata da Promoberg e ospitata negli spazi di via Lunga. Decine di bus hanno portato in fiera migliaia di appassionate, giunte da tutta Italia per visitare i 230 stand, a caccia di idee e materiali con tantissimi articoli esposti tra tessuti, filati, articoli per cucito e ricamo creativo, decorazioni, bigiotteria e perline.