Conflitti bellici e ordine globale esperti a confronto

L’Associazione Progressisti per Terra di Lavoro ha convocato la propria assemblea presso la sede di via Majelli a Caserta. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore, che hanno affrontato temi legati ai conflitti bellici e all’ordine globale. Un momento di confronto volto a comprendere le implicazioni delle tensioni internazionali e a promuovere un dialogo costruttivo sulle sfide attuali.

Nel corso della seduta, presieduta da Gianni Cerchia, i partecipanti hanno confermato il programma dell'evento fissato per il prossimo 30 gennaio, che vedrà il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali insieme a diversi accademici. L'incontro sarà focalizzato sull'analisi dei nuovi scenari mondiali del ventunesimo secolo, con particolare attenzione ai nuovi assetti dell'Occidente, all'ordine globale e alla questione del ritorno dei conflitti bellici. L'assemblea ha inoltre deliberato l'avvio di un percorso finalizzato alla costruzione di una conferenza programmatica territoriale.

