L’eredità di Benedetto XVI a Podenzano nuovo incontro culturale con Ettore Gotti Tedeschi

Benedetto XVI ha lasciato un segno profondo, e questa volta l’occasione è a Podenzano con un nuovo incontro culturale. Ettore Gotti Tedeschi approfondisce l’eredità del Papa emerito, parlando di come le sue scelte abbiano influenzato la Chiesa e la società. L’evento si svolge in una sala gremita di pubblico, che ascolta attentamente le riflessioni dell’economista. La serie di incontri con Gotti Tedeschi continua a richiamare molti cittadini interessati a temi religiosi e sociali, consolidando la proposta culturale del Comune.

Prosegue e si consolida il ciclo di Incontri con Ettore Gotti Tedeschi, che sta diventando nel tempo uno degli appuntamenti più riconoscibili e apprezzati della proposta culturale del Comune di Podenzano. Sabato 21 febbraio, alle ore 18, l'Auditorium comunale di via Monte Grappa 100 ospiterà il.