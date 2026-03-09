Durante il suo tour West End Girl, Lily Allen, nota cantautrice e personalità televisiva britannica, ha indossato un nuovo revenge dress. Il suo abbigliamento ha suscitato grande attenzione e lasciato molti senza parole. La scelta di stile ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media, facendo parlare di sé sui social e sulle testate di settore.

Lily Allen, cantautrice e personalità televisiva britannica, ha portato il concetto di revenge dress a un livello completamente nuovo durante il suo tour West End Girl. Sul palco del Royal Concert Hall di Glasgow, ha indossato un abito in tessuto verde lungo stampato con screenshot, scontrini e ricevute che farebbero riferimento ai presunti tradimenti del suo ex marito, l’attore David Harbour, noto per il ruolo dello sceriffo Jim Hopper in Stranger Things. L’abito non era solo un capo d’abbigliamento: era una vera e propria dichiarazione scenica, trasformando la performance musicale in un momento iconico di rivendicazione personale e ironia teatrale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ecco un nuovo revenge dress, questa volta è il turno di Lily Allen: i dettagli che lasciano tutti a bocca aperta

