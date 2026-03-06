Dopo quasi sette anni, Lily Allen è tornata a esibirsi dal vivo, scegliendo un look che ha attirato l’attenzione: il suo “revenge dress”. La cantante ha deciso di indossare un abito che richiama le sue esperienze personali, in particolare i “tradimenti” dell’ex. La sua performance ha suscitato interesse tra il pubblico, evidenziando il suo ritorno sulla scena musicale in modo diretto e senza compromessi.

Ci sono voluti quasi sette anni per rivederla sul palco e Lily Allen è tornata nell’unico modo che conosce: senza filtri. Durante la prima data del tour West End Girl a Glasgow, la cantante ha trasformato il dolore per la fine del matrimonio con l’attore David Harbour in un momento di moda che è già entrato di diritto nella storia. No, Lily non ha voluto indossare un un semplice abito, ma i “tradimenti” del suo ex: una lunga tela verde oliva su cui ha fatto stampare gli scontrini e le ricevute dei regali che Harbour avrebbe comprato per l’amante. Un abito diventato già iconico. Lily Allen ha mostrato al pubblico quelle che sarebbero le prove di serate ai tequila bar e, soprattutto, di un acquisto di lusso da Bergdorf Goodman a New York datato 24 maggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il revenge dress di Lily Allen, che indossa i “tradimenti” dell’ex

Lily Allen: dopo il revenge album, eccola con un revenge dress da applausoE invece dietro una facciata apparentemente glamour, la coppia si sfasciava, complici i comportamenti gelosi e sabotatori di Harbour nei confronti della moglie e una serie di tradimenti. E dopo ... grazia.it

