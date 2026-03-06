Durante il suo spettacolo nel West End, Lily Allen ha indossato un vestito che ha attirato l’attenzione: sul tessuto sono state stampate le prove del tradimento dell’ex marito. La cantante ha scelto di sfoggiare un look che va oltre il semplice abbigliamento, trasformandolo in un messaggio visivo diretto. La performance si è svolta senza commenti aggiuntivi sulla scelta.

La prima data del tour, al Royal Concert Hall di Glasgow, ha segnato il ritorno di Lily Allen sul palco dopo sette anni, e no, non ha scelto certo di rientrare in punta di piedi. Durante 4Chan Stan, tra i momenti più commentati dello show, la cantante è entrata in scena avvolta in un abito formato da un lungo tessuto stampato con una quantità piuttosto eloquente di materiale: ricevute, scontrini, screenshot di messaggi e tutta una serie di dettagli che riporterebbero ai presunti acquisti fatti dall’ex marito per altre donne. Sul tessuto verde affiora anche un riferimento preciso: l’acquisto di una borsa da Bergdorf Goodman, a New York, lo stesso indizio che ritorna nei versi del brano e che avrebbe portato la cantante a scoprire il tradimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Lily Allen porta il revenge dress a un nuovo livello: le prove del tradimento dell'ex marito stampate sul vestito

