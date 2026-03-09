Ecco le città più trendy d’Italia dopo Milano e Roma c’è Napoli

Dopo Milano e Roma, Napoli si conferma tra le città più trendy d’Italia. La sua scena urbana, i locali e gli eventi culturali attraggono un pubblico giovane e vivace. La città si distingue per un mix di tradizione e modernità, che si riflette nei quartieri, nelle iniziative e nelle attività in corso. La sua popolarità tra i frequentatori di tendenze è in crescita.

Classificare le città italiane per qualunque categoria é sempre un’impresa difficile per non dire impossibile, e ancor di piú quando proviamo a classificare le città più cool e trendy d’Italia. Come uno dei principali portali di intrattenimento, BonusFinder Italia ci ha provato e lo ha fatto guardando a dati oggettivi e comparabili. Abbiamo preso in esame le città italiane con più di 100.000 abitanti, 44 in totale, e abbiamo analizzato una multiplicità di fattori: il numero di bar, ristoranti, attrazioni, casinó, ippodromi, parchi, spazi verdi, spiagge e il numero di universitá, classificando cosi le città più cool d’Italia. L’articolo completo è disponibile qui. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

