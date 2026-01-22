È uno dei ristoranti di ceviche più trendy di Milano e per chi ama il pesce marinato ecco che ci regala due delle sue iconiche ricette | il Ceviche d' inverno e le Corn Ribs
Pacifico Rosemary, nel cuore di Milano, è un ristorante di ceviche rinomato per la sua cucina Nikkei, che unisce tradizioni giapponesi e peruviane. Offre un’ampia selezione di piatti a base di pesce marinato, tra cui le iconiche ricette di Ceviche d'inverno e Corn Ribs. Un luogo elegante e sobrio, ideale per apprezzare sapori freschi e autentici in un ambiente raffinato e accogliente.
G iovane, vivace, brillante, di un’eleganza “soffusa”, Pacifico Rosemary, nel cuore di Milano, è il tempio della cucina Nikkei, una combinazione tra cucina giapponese e peruviana, ricca di sapore ma anche originale e salutare. Che cos’è la libertà in cucina? La lezione di Chef Davide Di Fabio ai cuochi del futuro X Nelle tre salette di via Moscova, tra luci soffuse e raffinati arredi, si gustano piatti come i tiradito di gamberi rossi o di ricciola, vari ceviche, i langostino meloso, o il lomo a la Pobe, filetto di manzo, patate, uova di quaglia e cipolla rossa con salsa lomo. Leggi anche › A Milano si mangia il miglior pesce d’Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
