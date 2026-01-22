È uno dei ristoranti di ceviche più trendy di Milano e per chi ama il pesce marinato ecco che ci regala due delle sue iconiche ricette | il Ceviche d' inverno e le Corn Ribs

Pacifico Rosemary, nel cuore di Milano, è un ristorante di ceviche rinomato per la sua cucina Nikkei, che unisce tradizioni giapponesi e peruviane. Offre un’ampia selezione di piatti a base di pesce marinato, tra cui le iconiche ricette di Ceviche d'inverno e Corn Ribs. Un luogo elegante e sobrio, ideale per apprezzare sapori freschi e autentici in un ambiente raffinato e accogliente.

