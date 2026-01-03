Milano la città più cara d’Italia la vita costa il 60% in più di Napoli

Milano si conferma nel 2025 come la città più costosa d’Italia, con un incremento del 60% rispetto a Napoli. Questa differenza evidenzia le variazioni economiche tra le principali aree urbane del paese, influenzate da fattori come il mercato immobiliare, i servizi e il costo della vita quotidiana. In questa analisi, si approfondiscono le caratteristiche e le ragioni di questo fenomeno, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo sulla situazione attuale.

Milano si conferma anche nel 2025 la città italiana col più alto costo della vita. La più economica è Napoli ma, se si guarda solo alla spesa alimentare, è Catanzaro a detenere il primato del risparmio, mentre a Bolzano per cibi e bevande si spende in assoluto di più. La classifica emerge da uno studio del Codacons basato sui dati dell'Osservatorio prezzi del Mimit. Prendendo in esame un paniere composto da prodotti ortofrutticoli, alimentari e servizi come il dentista, la messa in piega, la tintoria o la toelettatura di cani, emerge come a Milano, per l'acquisto delle varie voci, si spenda un totale di quasi 600 euro, il 62% in più rispetto alla spesa di Napoli per lo stesso paniere.

