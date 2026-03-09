A dodici giorni dal voto del 22 e 23 marzo, Giorgia Meloni ha presentato la sua strategia sui social media per promuovere il Sì al Referendum sulla Giustizia. La leader ha condiviso contenuti e messaggi mirati a sensibilizzare gli elettori sull’importanza della consultazione. La comunicazione si concentra sull’incoraggiamento a partecipare e sulla diffusione delle sue posizioni in vista delle urne.

A dodici giorni esatti dal voto del 22 e 23 marzo, Giorgia Meloni ha squadernato la strategia social per sostenere il Sì al Referendum sulla Giustizia. Da questa mattina sono già 4 i video pubblicati sulle diverse piattaforme presidiate dallo staff della premier. Il primo, che ha una durata di circa 14 minuti, quindi ben oltre quella che solitamente è la durata massima che è consigliabile non sforare per avere il picco di attenzione dei follower, ha però già raggiunto su Instagram un milione di visualizzazioni e superato ha incassato oltre 51mila like. Un video volutamente ragionato, lungo oltremodo anche per evitare di far cadere gli utenti nella trappola percettiva che un argomento così complesso come la riforma della giustizia potesse essere trattato in pochi secondi o qualche minuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco la strategia social di Meloni in vista del referendum

Articoli correlati

Leggi anche: Dal Medio Oriente al Piano Mattei. Ecco la strategia italiana in vista del Consiglio Ue

“Censura social a Barbero sul referendum, il governo cosa intende fare?”: l’interrogazione a Meloni. Ecco perché le regole di Meta non valgono per i politiciSecondo le regole di Meta sul fact checking, infatti, “i discorsi diretti dei personaggi politici” non sono idonei “all’analisi da parte dei partner...

GIORGIA MELONI: VOTO ANTICIPATO O DIMISSIONI IN CASO DI BOCCIATURA DEL REFERENDUM NO!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ecco la strategia social di Meloni in...

Discussioni sull' argomento La strategia della premier | Non entreremo in guerra Nuovi equilibri in Europa; Conte e Schlein all' attacco ecco la solita sinistra anche sull' Iran.

Meloni regina di Facebook, ma il record su Instagram spetta alla capra di Malerba: ecco i post più popolari sui social nel 2025Su Instagram Meloni conquista il terzo posto assoluto con un post di auguri di compleanno al premier indiano Narendra Modi. È la punta visibile di una strategia che il CEO di DeRev, Roberto Esposito, ... quotidiano.net

Meloni e la strategia di colpire nemici immaginari per restare underdogFerragni, Gruber sul patriarcato, Saviano, i giudici come Apostolico: che bisogno ha la premier di prendersela con bersagli piccoli rispetto alla sua sproporzionata posizione? Perché teme di essere ... lettera43.it

A Giorgia Meloni, che vuole dare la caccia agli speculatori del gasolio, ricordo una cosa molto semplice: il primo ad aumentare il prezzo del diesel è stato proprio il suo governo con l’ultima legge di bilancio. Avevano promesso di togliere le accise. Invece le ha x.com

Terrrorizzata dai sondaggi in picchiata, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha appena diffuso a social unificati un video di 13 minuti in cui si schiera per la prima volta in modo così netto e massiccio per il Si al Referendum. Solo che, invece di limitarsi a - facebook.com facebook