Dal Medio Oriente al Piano Mattei Ecco la strategia italiana in vista del Consiglio Ue

L’Italia si prepara a presentare al Consiglio Ue una strategia incisiva, passando dal Medio Oriente al Piano Mattei. Un percorso che riflette l’adattamento e l’innovazione in un continente che, più che un insieme di paesi, è un contenuto di sfide e opportunità da rinnovare costantemente.

© Formiche.net - Dal Medio Oriente al Piano Mattei. Ecco la strategia italiana in vista del Consiglio Ue L’Ue è certamente un continente, ma soprattutto un contenuto. Per cui ciò che non funziona, si cambia. Chiaro il messaggio con cui il presidente del consiglio Giorgia Meloni si presenta dinanzi alle Camere in vista del prossimo Consiglio Europeo. Da un lato la consapevolezza che in agenda ci sono diversi temi di estrema rilevanza per l’Italia e l’Europa (anche se la priorità resta la guerra di invasione Russa all’Ucraina) e dall’altro l’esigenza di effettuare scelte politiche che richiedono “visione e responsabilità” sotto tutti i punti di vista. Nel mezzo il ruolo dell’Italia, che è mutato a livello internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net Leggi anche: Un Piano Mattei per Gaza? L’idea di Giorgia Meloni per il Medio Oriente: ipotesi strumento italiano per la ricostruzione Leggi anche: Piano Mattei, Meloni a Bruxelles: “Non è più iniziativa italiana, ma strategia europea” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tajani rilancia il Piano Mattei e la diplomazia della crescita in Africa e Medio Oriente; Piano Mattei, le imprese fanno rotta sull’Africa «Il Sud è porta d’accesso»; Meloni alla conferenza delle Ambasciatrici ed Ambasciatori: Non abbiate paura di osare; Resilienza delle imprese di fronte alle sfide del 2025, Africa e Medio Oriente centrali nella strategia italiana. Dal Medio Oriente al Piano Mattei. Ecco la strategia italiana in vista del Consiglio Ue - Chiaro il messaggio con cui il presidente del consiglio Giorgia Meloni si presenta dinanzi alle C ... formiche.net

Piano Mattei, le imprese fanno rotta sull’Africa «Il Sud è porta d’accesso» - Ci sono i 13 progetti già approvati da Cdp per un miliardo e altri per 2 miliardi in cantiere. ilmattino.it

Piano Mattei: La Strategia Italiana per Sviluppare l'Africa e il Mediterraneo - Il Piano Mattei costituisce un'opportunità strategica fondamentale per l'Italia e l'Europa, inserendosi nel contesto geopolitico del Mediterraneo e dell'Africa. notizie.it

Piano Mattei, Meloni Non è solo iniziativa italiana ma di respiro europeo

Dal commercio energetico globale ai conflitti in Medio Oriente, le ripercussioni rischiano di alimentare nuove tensioni internazionali - facebook.com facebook

Così il giornalista Alessandro Gilioli parla su MicroMega della direzione di Molinari a Repubblica. Un testo utile a capire qual è stato, per diversi anni, il perimetro del dicibile sul Medio Oriente del principale gruppo editoriale legato al PD: «Il primo direttore sce x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.