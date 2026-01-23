Censura social a Barbero sul referendum il governo cosa intende fare? | l’interrogazione a Meloni Ecco perché le regole di Meta non valgono per i politici

Recentemente è emerso un caso di censura social riguardante Alessandro Barbero, il quale è stato oscurato su Meta per un video sul referendum. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla differenza di trattamento tra contenuti di cittadini e quelli dei politici, evidenziando un possibile paradosso nelle regole di moderazione delle piattaforme social. L’interrogazione di Meloni al governo mette in luce le implicazioni di questa disparità e il ruolo delle norme nel contesto politico attuale.

Il caso del fact checking al video di Alessandro Barbero in cui il professore spiega i motivi del suo No e che ha generato il suo oscuramento sui social di Meta, ha riportato una luce un grosso paradosso: se Barbero viene sottoposto – discrezionalmente – ad analisi dei fatti perché il contenuto stava diventando troppo virale, condiviso da centinaia di migliaia di persone e pagine, lo stesso non può essere fatto per gli esponenti politici. Le restrizioni. Secondo le regole di Meta sul fact checking, infatti, “i discorsi diretti dei personaggi politici (comprese le inserzioni)” non sono idonei “all’analisi da parte dei partner di fact-checking indipendenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Censura social a Barbero sul referendum, il governo cosa intende fare?”: l’interrogazione a Meloni. Ecco perché le regole di Meta non valgono per i politici Referendum: Boccia-Nicita, 'interrogazione Meloni su stop Meta a Barbero'Il recente intervento di Meta Platforms che ha limitato la visibilità del video di Alessandro Barbero, relativo al referendum sulla giustizia, solleva preoccupazioni sulla libertà di espressione online. Meta censura Barbero ma per i politici niente fact checking: ecco il privilegio che tutti dovrebbero sapereRecentemente, Meta ha censurato le dichiarazioni dello storico Alessandro Barbero, mentre i politici sembrano godere di un trattamento diverso in termini di fact checking. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: È troppo virale: oscurato da Meta il video di Barbero; Dopo la censura d’Orsi e Barbero al PalaRuffini il 28 gennaio; Referendum giustizia, la bufala spacciata da Barbero: sinistra allo sbando | Libero Quotidiano.it; Referendum Giustizia, tutti i nomi dei vip del fronte anti-Nordio | Libero Quotidiano.it. Censura social a Barbero sul referendum, il governo cosa intende fare?: l’interrogazione a Meloni. Ecco perché le regole di Meta non valgono per i politiciMeta può oscurare Barbero ma non i politici: la denuncia del PD e il paradosso delle regole di fact checking sui social ... ilfattoquotidiano.it Meta censura Barbero ma per i politici niente fact checking: ecco il privilegio che in pochi conosconoÈ come se, durante un comizio, un vigile strappasse il microfono all’oratore e dicesse: Ha fatto un errore, quindi è tutto falso ... ilfattoquotidiano.it Fabrizio Corona, Mediaset lo denuncia e chiede di vietargli l’uso dei social. Lui: «La censura non c’è più dal 1946. Racconterò tutta la verità» - facebook.com facebook Il controllo, la censura e la manipolazione delle informazioni sono da tempo strumenti centrali nella competizione geopolitica tra la Repubblica Islamica dell’Iran e i suoi avversari, tra cui Israele. Oggi queste dinamiche assumono nuove forme: operazioni di infl x.com

