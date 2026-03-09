Ecco Arti Vive Best OFf dieci giorni di teatro a Soliera

Dal 20 al 30 marzo, il Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera ospiterà Arti Vive Best OFf, una rassegna di dieci giorni dedicata al teatro, al cinema e alla letteratura. L’evento prevede diverse rappresentazioni e appuntamenti che mirano a rendere il teatro uno spazio culturale dinamico e in grado di unire varie forme artistiche. La manifestazione si propone di coinvolgere il pubblico in un’esperienza multidisciplinare.

A marzo lo spettacolo dal vivo torna protagonista al Nuovo Cinema Teatro Italia con Arti Vive Best OFf, un cartellone multidisciplinare di teatro, cinema e letteratura che dal 20 al 30 marzo riporterà il teatro ad essere uno spazio culturale innovativo, capace di intrecciare linguaggi diversi e accogliere pubblici differenti. Dieci giorni di eventi per ricreare, anche in versione indoor, quell'atmosfera vivace e stimolante che ogni estate anima la città con Arti Vive Festival, l'appuntamento da cui questa nuova proposta prende il nome.

