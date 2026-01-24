Due giorni al teatro Eden dedicati ai bambini, protagonisti sul palco con dieci canzoni originali.

"L’Incanto dei rioni": i bambini raccontano l’amore per Viareggio attraverso la musica e lo fanno abbinando questi racconti al Carnevale, la festa per eccellenza della città che proietta il territorio su un palcoscenico internazionale. Oggi e domani alle 17 il Teatro Eden ospita lo spettatolo "L’incanto dei Rioni": la musica torna protagonista con la terza edizione de L’inCanto dei Rioni, il festival canoro dedicato ai bambini e ai Rioni di Viareggio. L’energia dei bambini celebra l’anima di Viareggio. Sul palcoscenico si esibiscono una quarantina di bambini, tra i sei e gli 11 anni, che con la loro energia, la loro vivacità e la loro bravura, propongono dieci nuove canzoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La due giorni al teatro Eden. Bambini sul palcoscenico con dieci canzoni originali

