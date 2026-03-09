Eccellenze del territorio e presidi slow food | si va alla scoperta delle produzioni di raviggiolo

Domenica 15 marzo, i Percorsi del Savio organizzano un evento dedicato alle produzioni di raviggiolo, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze locali e i presidi slow food della zona. L’iniziativa offre un approfondimento sulle tradizioni gastronomiche della vallata, mettendo in evidenza i prodotti di produttori del territorio. La giornata si concentra sulla scoperta di sapori autentici e sulla valorizzazione delle pratiche agricole locali.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia In una fattoria poco distante da Alfero, nel territorio del Comune di Verghereto, si potrà vivere un’esperienza guidata proposta per conoscere da vicino la produzione di questo formaggio fresco, tipico dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Presidio Slow food, riconosciuto come Prodotto agroalimentare tradizionale (Pat), il raviggiolo è un raro latticino, fortemente legato alla stagionalità e alla territorialità, visto che viene prodotto solo in alcune vallate dell'Appennino, tra ottobre e marzo, e deve essere consumato entro pochi giorni dalla produzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

