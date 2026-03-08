Eccellenza - Girone A Castelnuovo nuova era

Oggi, alle 14.30, allo stadio "Matteoli" di Perignano, inizia la terza volta di Oliviero Di Stefano in gialloblu: la prima, da giocatore e la seconda, qualche anno fa, da allenatore. Una partita delicata quella contro i pisani del Fratres Perignano, allenati dal castelnuovese "doc" Pacifico Fanani che navigano nelle parti alte della classifica, con 40 punti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi contro 8 sconfitte. Il Castelnuovo, con 29 punti, messi insieme con 6 vittorie e 11 pareggi contro 9 sconfitte, si trova sest’ultimo, da solo, con un punto in più sulla zona rossa dei play-out. "E’ una situazione delicata – ha commentato Oliviero Di Stefano al suo arrivo a Castelnuovo –, ma ancora recuperabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

