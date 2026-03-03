Dopo dodici partite in vetta alla classifica, la Fermana ha perso il primato in Eccellenza. La squadra aveva mantenuto la posizione di testa per più di due mesi, ma ora si trova a inseguire le altre squadre in classifica. La sconfitta ha interrotto un lungo periodo di leadership che durava dall’inizio del campionato.

Dodici giornate ed oltre due mesi dopo, la Fermana perde lo scettro di prima della classe in Eccellenza. Dopo un avvio a rilento in campionato, Gentilini e i suoi ragazzi iniziano a macinare punti e segnare reti in gran numero, meritandosi la vetta della classifica il 23 novembre dello scorso anno in quell’incredibile Tolentino-Fermana 3-4 con una rimonta incredibile: cremisi avanti di tre reti ma Fermana che rimonta (con l’uomo in più, rosso a Giandomenico), vince nel finale e brinda al primato. Leadership concretizzata con un super rendimento casalingo a fine 2025, con il Recchioni a diventare fortezza. Dietro si rincorrevano al secondo posto Trodica e K-Sport che prende la seconda posizione ad inizio 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo dodici giornate in testa, la Fermana si trova a inseguire

Spal, nessuno fa il vuoto. Anche Lucchese, Fermana e Alessandria costrette a un testa a testa per la DLa pausa invernale offre la possibilità di tracciare un bilancio del rendimento della Spal confrontandolo con quello dei club impegnati negli altri...

Leggi anche: In Eccellenza è il giorno del big match: K Sport-Fermana. Tiboni: "L’obiettivo: continuare ad inseguire il nostro sogno"

Contenuti utili per approfondire Dopo dodici

Temi più discussi: Classifica Serie A un anno dopo: chi è salito e chi è sceso; Dopo dodici giornate in testa, la Fermana si trova a inseguire; Inter, svolta dopo il Milan: ‘mangiati’ 11 punti ad Allegri e 15 al Napoli, la classifica…; Calcio a 5 Serie A2 - Girone D . Ecco come cambia la classifica dopo la 16ª giornata.

Dodici giornate ancora da giocare: confronto turno per turno con Cremonese, Fiorentina, Torino e Genoa. Per i giallorossi il margine passa dagli incroci diretti e dalla ...Dodici giornate ancora da giocare: confronto turno per turno con Cremonese, Fiorentina, Torino e Genoa. Per i giallorossi il margine passa dagli incroci di ... pianetalecce.it

Serie B, classifica a confronto dopo 16 giornate: Frosinone vola, crolla lo SpeziaIl confronto tra la classifica della Serie B 2025/26 e quella 2024/25 alla sedicesima giornata offre spunti interessanti per capire quali squadre abbiano cambiato marcia - in positivo o in negativo - ... tuttomercatoweb.com

Ex Ilva, operaio 26enne muore dopo essere precipitato nel vuoto Un operaio dell’indotto siderurgico, dipendente della ditta Gea Power, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento ex Ilva di Taranto. L’uomo è precipitato da circa dodici metri - facebook.com facebook

Dodici anni dopo l’avvio dello sviluppo coordinato, l’area si conferma uno dei motori più dinamici del commercio estero cinese. x.com