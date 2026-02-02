Sommatinese batte Frigintini 2-1 | Vaccaro e Noto portano i tre punti con reti decisive nel match di Promozione

La Sommatinese conquista tre punti in trasferta battendo 2-1 la Frigintini allo stadio Peppe Tricoli di Modica. Vaccaro e Noto hanno segnato le reti decisive, portando avanti la squadra di fronte ai tifosi di casa nella sesta giornata del campionato di Promozione.

La Sommatinese ha espugnato lo stadio Peppe Tricoli di Modica, imponendosi 2-1 sulla Frigintini Città di Modica nella sesta giornata del girone di Promozione. Il risultato, ottenuto con due reti decisive, ha portato i biancocelesti a consolidare la loro posizione in classifica, allontanandosi dalla zona retrocessione e avvicinandosi a una salvezza sempre più concreta. Il match, giocato domenica 1° febbraio 2026, ha mostrato tutta la grinta e la determinazione che caratterizzano la squadra allenata da Mauro Miccichè. Il vantaggio è arrivato nel primo tempo grazie a un’azione personale del bomber Vaccaro, che ha sfruttato una palla persa in area per infilare il portiere avversario con freddezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

