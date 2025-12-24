Era seduto su una panchina, a pochi passi dalla macchinetta del caffè. Da li a poco avrebbe iniziato il suo turno di lavoro: da oltre vent’anni prestava servizio alla centrale operativa del Suem come infermiere e centralinista. Un malore improvviso, probabilmente un infarto, è costato la vita ad Alberto Zapolla, 59enne di Treviso. Erano da. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Malore fatale, morto infermiere di 59 anni

