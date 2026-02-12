Chivasso piange Giada Geraci maestra 41enne | malore fatale in classe lutto nella scuola Dasso Funerali venerdì

La scuola “Dasso” di Chivasso piange la scomparsa improvvisa di Giada Geraci, maestra di 41 anni. La donna è morta in classe, colta da un malore fatale. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre i funerali sono previsti per venerdì.

Chivasso in Lutto per la Scomparsa Improvvisa di Giada Geraci, Maestra di 41 Anni. Una tragedia ha colpito la comunità di Chivasso, in Piemonte, dove è improvvisamente scomparsa Giada Geraci, insegnante di quinta elementare di soli 41 anni. Il malore fatale è avvenuto in classe durante l’orario scolastico, lasciando sgomento l’istituto comprensivo “Alessandro Dasso” e l’intera città, che si prepara a darle l’ultimo saluto con i funerali in programma per venerdì 13 febbraio. Il Dramma in Classe e il Ricordo di una Professionista Discreta. La maestra, conosciuta anche come Giada Geraci – in Di Blasi, si è sentita male mentre era in classe con i suoi alunni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giada Geraci, lutto cittadino: la città ricorda la maestra che fece nascere il Consiglio comunale dei ragazziIl decreto del sindaco per onorare l’insegnante scomparsa a 41 anni. Domani, venerdì 13 febbraio, i funerali in Duomo ... giornalelavoce.it

A Chivasso l’ultimo saluto a Giada Geraci, insegnante di 41 anniSi era sentita male a scuola. E' mancata all'ospedale Molinette di Torino. Il cordoglio della comunità scolastica e della città ... giornalelavoce.it

La comunità di Chivasso è in lutto per la perdita improvvisa di Giada Geraci, una maestra amata e rispettata. La città si fermerà il 13 febbraio per onorare il suo contributo alla scuola e alla comunità. Leggi l'articolo completo qui: [https://www.quotidianocanav facebook