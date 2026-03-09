E la luna sta a guardare! Mario Mauro interpreta l’umanità al Teatro Cortese

Al Teatro Cortese, Mario Mauro interpreta “Lurdes”, un testo di Fortunato Calvino rivisitato con un tono grottesco. La rappresentazione mette in scena una narrazione che riflette aspetti dell’umanità, attraverso l’interpretazione dell’attore. La produzione si focalizza sulla visione personale di Mauro, offrendo uno sguardo diverso sulla storia, senza aggiungere ulteriori commenti o analisi.

C’è la storia di ciascuno di noi nell’interpretazione di Mario Mauro in “Lurdes”. Il testo di Fortunato Calvino è stato rivisitato secondo il punto di vista di Mauro che ha voluto dare un taglio grottesco al racconto. Sono passati tre anni da quel periodo oscuro, iniziato come un’epidemia e trasformato in pandemia, coinvolgendo così gran parte della popolazione mondiale. Mauro prende l’impalcatura della sceneggiatura, la modifica nelle intenzioni, e ne cura la regia e l’interpretazione. Come l’attore ci ha abituati in più occasioni, si tratta di un monologo pieno di spunti di riflessione per l’ interdipendenza che il “Corona" ha portato nelle nostre vite. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

