Schianto in Ferrari a Los Angeles la tragica morte del creatore di Call of Duty Vince Zampella

Vince Zampella, noto sviluppatore e co-creatore della serie «Call of Duty», è deceduto in un incidente stradale a Los Angeles. La notizia ha suscitato tristezza nel settore videoludico, dove Zampella era riconosciuto come una figura di rilievo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del gaming, lasciando un vuoto tra colleghi e appassionati.

Grave lutto nel mondo del gaming. È morto in un incidente stradale a Los Angeles Vince Zampella, noto sviluppatore di videogiochi e co-creatore del popolarissimo “Call of Duty”. L’incidente fatale è avvenuto domenica attorno all’ora di pranzo fuori Los Angeles. Secondo quanto ricostruito dalla polizia californiana, la Ferrari su cui Zampella viaggiava è uscita fuori strada ed è andata a sbattere contro una barriera di cemento. L’auto è andata in fiamme e lo sviluppatore è morto sul colpo, mentre un altro passeggero che viaggiava con lui, sbalzato fuori dal veicolo, è morto più tardi in ospedale. 🔗 Leggi su Open.online

