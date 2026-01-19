Partita folle! | segna la tripla della rimonta e l' avversario si dispera così

Nel match tra Cantù e Brescia, i padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio per tre quarti, ma nel finale le trepoint di Brescia hanno deciso la partita. Il risultato riflette l’equilibrio tra le due squadre, con il Brescia che si conferma tra le prime in classifica insieme alla Virtus Bologna. Una sfida che evidenzia l’importanza delle triple nel basket di alto livello.

