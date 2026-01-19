Partita folle! | segna la tripla della rimonta e l' avversario si dispera così
Nel match tra Cantù e Brescia, i padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio per tre quarti, ma nel finale le trepoint di Brescia hanno deciso la partita. Il risultato riflette l’equilibrio tra le due squadre, con il Brescia che si conferma tra le prime in classifica insieme alla Virtus Bologna. Una sfida che evidenzia l’importanza delle triple nel basket di alto livello.
Il Cantù riesce a tenere dietro il Brescia per tre quarti, ma poi si arrende alle triple dei primi in classifica (a pari merito con la Virtus Bologna). La partita termina 71-76 per i bresciani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Dragus gioca solo due minuti: calcio in testa all’avversario e viene espulso. Poi si dispera
Leggi anche: Il folle errore di Tomás Araújo sul rigore avversario: Benfica sotto shock, è l’autogol della stagione
Partita folle tra Lazio e Torino: Coco segna al 92', Cataldi pareggia su rigore al 103'. All'Olimpico finisce 3-3 - Una partita infinita tra Lazio e Torino che danno spettacolo in occasione della sesta giornata di Serie A. calciomercato.com
IL SENEGAL VINCE LA COPPA D'AFRICA I Leoni della Teranga vincono una partita folle e lunghissima e si aggiudicano il trofeo per la seconda volta nella loro storia A decidere la finale contro i padroni di casa del Marocco ci ha pensato Pape Gueye - facebook.com facebook
Partita folle a Varese, vittoria di forza per Venezia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.