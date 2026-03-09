in turchia inizia il processo contro il principale rivale di erdogan

In Turchia è iniziato il processo contro il principale rivale di Erdogan, considerato un tentativo di escluderlo dalle prossime elezioni presidenziali. La procura ha avviato le procedure legali nei confronti di Ekrem Imamoglu, figura di spicco dell’opposizione. La vicenda riguarda le accuse mosse contro di lui e le successive udienze giudiziarie che si sono svolte nelle ultime ore.

È considerato un modo per escludere Ekrem Imamoglu dalle prossime presidenziali: la procura ha chiesto più di 2mila anni di carcere Lunedì in Turchia inizia il principale processo contro Ekrem Imamoglu, l’ex sindaco di Istanbul che era il più promettente leader dell’opposizione al presidente autoritario Recep Tayyip Erdogan, finché non è stato arrestato a marzo del 2025 con accuse di corruzione. Il processo è considerato politicamente motivato, volto ad affossare le ambizioni di Imamoglu di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, previste per il 2028, o in generale di mantenere un ruolo pubblico. Il governo di Erdogan, che ha influenza sulla magistratura, ha mantenuto una retorica punitiva verso Imamoglu. 🔗 Leggi su Ilpost.it

