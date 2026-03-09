Gli abbonati del Tottenham Hotspur hanno descritto la sconfitta contro il Crystal Palace come un momento di grande disperazione, paragonandolo a una perdita irreparabile. La squadra ha subito un'altra sconfitta giovedì sera, avvicinandosi sempre più alla zona retrocessione. La situazione si fa critica e la squadra si trova in bilico tra la salvezza e il rischio di retrocedere.

Il Tottenham Hotspur ha perso anche contro il Crystal Palace giovedì sera, e ormai è sull’orlo del precipizio retrocessione. The Athletic ha deciso di raccontare uno spicchio molto parziale del dolore dei tifosi davanti a questo evidente sfacelo, facendoselo descrivere direttamente da una manciata di loro. Dai vari sfoghi emerge come la consapevolezza di stare andando a schiantarsi. “È come vedere un parente anziano morire”, dice uno di loro. “Quando Strand Larsen ha segnato il secondo gol, mi sono girato verso il mio amico e gli ho detto che ero seduto in macchina. Ho preso il mio amico David, mio??padre e il suo amico, che erano seduti da un’altra parte, e mentre tiravo fuori il telefono per mandare un messaggio a mio padre per dirgli che sarei andato a sedermi in macchina, mio??padre mi ha scritto: “Io vado, anche Malcolm”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “È come vedere un parente anziano morire”: la disperazione degli abbonati del Tottenham

Articoli correlati

I problemi del Tottenham vanno oltre la scelta degli allenatori: esonerare Frank non servirà a nulla (Telegraph)Secondo il Telegraph, esonerare Thomas Frank, tecnico del Tottenham, non risolverà i problemi della squadra, che sembrano essere radicati nella...

Leggi anche: Tottenham, ufficiale l’esonero del tecnico: il comunicato degli Spurs

Una raccolta di contenuti su È come vedere un parente anziano morire...

Temi più discussi: Il Tottenham può davvero retrocedere? Se succede...; Edicola - La Juventus chiama Vicario. Tudor è già a rischio esonero col Tottenham; In caso di retrocessione, gli stipendi di molti giocatori del Tottenham si dimezzerebbero in maniera automatica; Jun'ai Byfield: il futuro capitano del Tottenham sta battendo i record della Champions League e potrebbe essere la soluzione ai problemi difensivi della squadra.

Atletico Madrid-Tottenham: dove vedere gli ottavi di Champions in TV e in streamingLa partita tra Atletico Madrid e Tottenham si giocherà martedì 10 marzo 2026 con calcio d’inizio alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, canale 254. La sfida sarà ... tag24.it

Pronostico Tottenham-Crystal Palace: Tudor non può già sbagliareTottenham-Crystal Palace è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

I tifosi del Lincoln non vedono l’ora di giocare a Tottenham Gli spurs riusciranno a salvarsi ©Chris Vaughan © ImpsFocus #calcio #football #lincoln #tottenham #premierleague - facebook.com facebook

Liverpool, Robertson ammette: "L'interesse del Tottenham c'era. Discussioni tra i club..." x.com