I problemi del Tottenham vanno oltre la scelta degli allenatori | esonerare Frank non servirà a nulla Telegraph

Il Tottenham sta attraversando un momento difficile, con problemi che vanno oltre la scelta dell’allenatore. Secondo il Telegraph, esonerare Thomas Frank non rappresenta la soluzione ai problemi strutturali della squadra, che sembrano essere radicati nella gestione e nella cultura del club.

Secondo il Telegraph, esonerare Thomas Frank, tecnico del Tottenham, non risolverà i problemi della squadra, che sembrano essere radicati nella dirigenza e nella cultura. Il club sta infatti pensando di mandare via il tecnico ex Brentford. Ieri gli Spurs hanno perso 3-0 contro il Nottingham Forest e sono all’undicesimo posto in classifica con 22 punti. Tottenham in crisi, ma la soluzione non sarà esonerare Frank. Il quotidiano britannico scrive: Cos’è il Tottenham? Questo è ciò che la famiglia Lewis deve decidere mentre cercano di tracciare una via d’uscita da un buco nero che è stato scavato molto prima dell’arrivo dell’allenatore Thomas Frank. Ilnapolista.it

