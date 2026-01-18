Due treni deragliati in Spagna almeno 5 morti e numerosi feriti

Il 18 gennaio 2026, nel sud della Spagna, si è verificato un grave incidente ferroviario tra due treni ad alta velocità ad Adamuz. L’incidente ha causato almeno cinque decessi e numerosi feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro, che ha avuto un impatto significativo sulla rete ferroviaria locale.

Adamuz, 18 gennaio 2026 - Grave incidente ferroviario nel sud della Spagna, dove si sono scontrati due convogli ad alta velocità. Lo schianto è avvenuto oggi pomeriggio ad Adamuz, nella comunità autonoma dell'Andalusia tra la Sierra Morena e Guadalquivir. Secondo fonti della Guardia Civil, i morti sarebbero almeno 5. epa12659754 A handout photo made available by Eleanorinthesky on social media shows rescue workers inspecting the scene after two high-speed trains derailed near Adamuz (Cordoba), Andalusia, Spain, 18 January 2026. At least five people were killed and several were injured, with others trapped, according to the Andalusian 112 Emergency Service, which mobilized firefighters, paramedics, and the Civil Guard.

Nella serata di ieri, vicino a Cordova, si è verificato un incidente ferroviario che ha causato almeno cinque decessi. Le autorità stanno ancora intervenendo sul luogo per accertare le cause e gestire le operazioni di soccorso. La notizia evidenzia la gravità dell'incidente e la necessità di approfondimenti sulla sicurezza dei trasporti in Spagna. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. ULTIM’ORA Due treni dell’alta velocità deragliati in Spagna Ci sono morti e feriti - facebook.com facebook

