Milano altro tram deraglia vicino alla Stazione Centrale | è il secondo incidente in pochi giorni I sospetti su un bullone sui binari

A Milano, nella serata di ieri, un tram della linea 12 è deragliato in via Galvani, vicino alla Stazione Centrale, poco dopo le 22. È il secondo incidente in pochi giorni che coinvolge i mezzi pubblici nel capoluogo lombardo. I sospetti indicano un possibile problema con un bullone sui binari, ma le cause non sono ancora state ufficialmente accertate.

Un altro incidente che coinvolge i trasporti pubblici a Milano. Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, un tram della linea 12 è deragliato in via Galvani, all’altezza dell’incrocio con via Fabio Filzi, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Si tratta del secondo incidente che coinvolge i mezzi di superficie di ATM nel giro di poco più di una settimana e che accende un faro sulla manutenzione delle linee e dei convogli. I sospetti su un bullone. A differenza dell’ incidente di venerdì 27 febbraio (per cui è indagato il conducente per disastro ferroviario in concorso ), quando un nuovo Tramlink si era schiantato contro un ristorante causando due morti e oltre 50 feriti, questa volta le conseguenze sono state solo meccaniche. 🔗 Leggi su Open.online

Milano, tram deraglia vicino alla stazione Centrale: secondo episodio in pochi giorniUn nuovo episodio di tram deragliato a Milano torna a richiamare l’attenzione sulla regolarità del servizio e sulla sicurezza dell’infrastruttura in...

Leggi anche: Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorni

Contenuti e approfondimenti su Stazione Centrale.

Temi più discussi: Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorni; Milano, tram deraglia nei pressi della Stazione centrale: è il secondo caso in una settimana, nessun ferito; Tram esce dai binari vicino alla Stazione centrale: cosa è successo; Cosa sappiamo del tram deragliato a Milano per il malore dell'autista.

Milano, tram deraglia vicino alla stazione Centrale: secondo episodio in pochi giorniUn tram deragliato a Milano nella zona della stazione Centrale riaccende l’attenzione sulla sicurezza della rete tranviaria cittadina. L’episodio è avvenuto ... thesocialpost.it

Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorniUn tram deraglia nei pressi della stazione Centrale a Milano, non ci sono feriti: secondo caso dopo il grave incidente del 27 febbraio ... virgilio.it

Ancora un tram fuori dai binari a Milano. Nella serata tra sabato 7 e domenica 8 marzo un convoglio della linea 12 è deragliato vicino alla stazione Centrale. Nessun ferito, ma l’episodio arriva a pochi giorni dal grave incidente del 27 febbraio in cui due person - facebook.com facebook

Milano, tram deraglia nei pressi della stazione Centrale: nessun ferito. È il secondo caso in una settimana x.com