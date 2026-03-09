Gli studenti di Ivrea hanno denunciato che nelle scuole sono state organizzate due ore di propaganda politica a favore del no al referendum sulla separazione delle carriere nella Giustizia. Questi eventi sono stati segnalati come momenti di coinvolgimento diretto degli studenti in attività di natura politica. La questione è stata sollevata in vista delle prossime consultazioni referendarie.

La propaganda per il “no” al referendum della Giustizia per la separazione delle carriere è entrata nelle scuole. O, almeno, questa è la denuncia fatta con una lettera anonima, spedita via mail da un gruppo di studenti del liceo Olivetti di Ivrea alla segreteria locale di Fratelli d’Italia nella quale viene segnalata l’organizzazione di un convegno sbilanciato per il “no”. “Siamo un gruppo di studenti dell'ultimo anno dell'Istituto Olivetti di Ivrea e dobbiamo, con molto dispiacere, rendere pubblica una grave situazione verificatasi all'interno della nostra scuola, durante le ore di lezione. Il 18 febbraio è stato organizzato l'evento ‘Costituzione, tipologie di referendum e processo penale’, riservato alle classi quarte e quinte”, scrivono gli studenti nella missiva che ha, come oggetto, “propaganda politica all’Istituto Olivetti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Due ore di propaganda politica per il No". La denuncia degli studenti di Ivrea in vista del referendum

Articoli correlati

Camera Penale Irpina denuncia propaganda politica in TribunaleAvellino, 2 marzo 2026 – Il Direttivo della Camera Penale Irpina ha formalmente denunciato la diffusione di comportamenti “gravemente compromettenti...

Zanardi: «La storica Ponzani ha fatto propaganda politica con gli studenti»Non è stata per niente apprezzata da Gloria Zanardi (Fdi) l’iniziativa del Comune, con gli studenti, per ricordare gli 80 anni dal primo voto delle...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Due ore di propaganda politica per il...

Discussioni sull' argomento Ivrea, studenti dell’Olivetti denunciano propaganda politica durante un incontro sul referendum; Special Pack 2 partite | Lazio-Atalanta e Lazio-Sassuolo; Intrappolati dall’algoritmo di TikTok; Disinformazione e strategie ambigue: l’amministrazione Trump e la guerra contro l’Iran.

Due nuovi programmi per #MichelleHunziker #DavideMaggio rivela che la Hunziker a fine mese registrerà ben due nuovi programmi per Mediaset: "Davide Maggio può annunciarvi che Michelle Hunziker sarà al timone di Battiti Live Spring (la versione primav - facebook.com facebook

L'Inter non vince un Derby contro il Milan da (quasi) due anni x.com