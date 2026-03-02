Camera Penale Irpina denuncia propaganda politica in Tribunale

Il Direttivo della Camera Penale Irpina ha presentato una denuncia riguardo alla diffusione di comportamenti ritenuti gravemente compromettenti l’immagine di terzietà della giurisdizione penale all’interno del Tribunale di Avellino. La denuncia evidenzia presunte pratiche di propaganda politica che si sarebbero manifestate in ambiente giudiziario, suscitando preoccupazioni sulla neutralità delle procedure. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.