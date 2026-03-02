Camera Penale Irpina denuncia propaganda politica in Tribunale
Il Direttivo della Camera Penale Irpina ha presentato una denuncia riguardo alla diffusione di comportamenti ritenuti gravemente compromettenti l’immagine di terzietà della giurisdizione penale all’interno del Tribunale di Avellino. La denuncia evidenzia presunte pratiche di propaganda politica che si sarebbero manifestate in ambiente giudiziario, suscitando preoccupazioni sulla neutralità delle procedure. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.
Avellino, 2 marzo 2026 – Il Direttivo della Camera Penale Irpina ha formalmente denunciato la diffusione di comportamenti “gravemente compromettenti l’immagine di terzietà della giurisdizione penale” all’interno del Tribunale di Avellino.La delibera, approvata oggi, segnala l’uso improprio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Giudizio abbreviato, Camera Penale Irpina a confrontoTempo di lettura: < 1 minutoLa Scuola di Formazione della Camera Penale Irpina, guidata dall’Avv.
Leggi anche: "Rito abbreviato: tra riforma e prassi", l'incontro organizzato dalla Camera penale irpina