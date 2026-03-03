Zanardi | La storica Ponzani ha fatto propaganda politica con gli studenti

Gloria Zanardi di Fratelli d’Italia ha criticato duramente l’iniziativa del Comune che, coinvolgendo gli studenti, ha promosso un ricordo degli 80 anni dal primo voto femminile. Secondo Zanardi, questa iniziativa avrebbe rappresentato una forma di propaganda politica, suscitando reazioni di dissenso. La polemica si è concentrata sulla modalità con cui è stato organizzato l’evento e sul messaggio trasmesso.

Non è stata per niente apprezzata da Gloria Zanardi (Fdi) l'iniziativa del Comune, con gli studenti, per ricordare gli 80 anni dal primo voto delle donne. L'ente, nell'ambito del progetto "La generazione Z tra passato e presente", aveva invitato nei giorni scorsi la storica Michela Ponzani.