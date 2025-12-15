A Natale nel Lecchese una spesa di 148 milioni di euro per i prodotti tipici

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Lecchese, le festività natalizie portano a una spesa di 148 milioni di euro per i prodotti tipici, riflettendo il trend nazionale di aumento dei consumi. A dicembre, gli italiani spenderanno complessivamente 26,6 miliardi di euro, con un incremento del 28,8% rispetto ai mesi precedenti, evidenziando l'importanza delle tradizioni e dei prodotti locali durante le festività.

Il Natale accende i consumi degli italiani. A dicembre si spenderanno 26,6 miliardi di euro, segnando un incremento del 28,8% rispetto alla media degli altri mesi dell’anno. Quasi due terzi degli acquisti - 17,7 miliardi - saranno destinati ad alimentari e bevande.Sono le previsioni di un. Leccotoday.it

