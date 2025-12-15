A Natale nel Lecchese una spesa di 148 milioni di euro per i prodotti tipici
Nel Lecchese, le festività natalizie portano a una spesa di 148 milioni di euro per i prodotti tipici, riflettendo il trend nazionale di aumento dei consumi. A dicembre, gli italiani spenderanno complessivamente 26,6 miliardi di euro, con un incremento del 28,8% rispetto ai mesi precedenti, evidenziando l'importanza delle tradizioni e dei prodotti locali durante le festività.
Il Natale accende i consumi degli italiani. A dicembre si spenderanno 26,6 miliardi di euro, segnando un incremento del 28,8% rispetto alla media degli altri mesi dell’anno. Quasi due terzi degli acquisti - 17,7 miliardi - saranno destinati ad alimentari e bevande.Sono le previsioni di un. Leccotoday.it
Nel Lecchese a Natale una spesa di 148 milioni di euro per i prodotti tipici - A dicembre si impennano i consumi, previsto un +28% rispetto alla media degli altri mesi. leccotoday.it
Natale: 4,1 mld a tavola, spesa supera regali - Per la prima volta dall'inizio della crisi l'agroalimentare sorpassa i regali e diventa la voce più pesante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno, con una spesa ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Sabato 13 dicembre e domenica 14 LTM Lecchese Turismo Manifestazioni sarà al fianco di Fondazione Telethon. Piazza Garibaldi Lecco dalle 09.00 alle 18.00. Vi aspettiamo con Babbo Natale! - facebook.com facebook
Natale a #lecce, il 6 dicembre l'accensione dell' #albero. E il Comune cerca #sponsor x.com