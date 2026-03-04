Nascondeva la droga in un anfratto in strada 16enne denunciato per spaccio

I carabinieri di Fabriano hanno denunciato un ragazzo di 16 anni per spaccio di droga. L’episodio si è verificato quando il giovane è stato trovato a nascondere sostanze stupefacenti in un anfratto lungo la strada. La denuncia è stata presentata all’Autorità giudiziaria minorile. Nessun'altra persona è stata coinvolta nell’operazione.

I carabinieri, allertati da una segnalazione, hanno sorpreso il minorennne sul posto ritrovando nel nascondiglio 16 grammi di cocaina e 11 grammi di hashish oltre a un bilancino di precisione FABRIANO - I carabinieri di Fabriano hanno denunciato all'Autorità giudiziaria minorile un 16enne italiano del luogo, per spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attivare i militari è stata la segnalazione alla centrale operativa di cittadino che, transitando in strada aveva visto un ragazzo depositare qualcosa di sospetto all'interno di una fessura in un muretto di contenimento in pieno centro storico a Fabriano. Raccolta la segnalazione, una "gazzella" della Radiomobile si è recata immediatamente sul posto sorprendendo ancora il giovane nei pressi del posto indicato dal testimone.