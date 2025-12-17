Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di apologia del terrorismo online, possesso di armi artigianali e auto-addestramento con finalità terroristiche. L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato, evidenzia le minacce digitali e la pericolosità di comportamenti estremisti tra i più giovani.

© Ilgiorno.it - Apologia del terrorismo online e armi artigianali in casa: arrestato un ragazzo di 15 anni

Milano, 17 dicembre 2025 – Un ragazzo di 15 anni, ritenuto responsabile di i stigazione a delinquere e apologia di reati di terrorismo nonché di auto-addestramento e addestramento con finalità di terrorismo, tutti aggravati dall'uso del mezzo telematico, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Odio sul web. Il provvedimento cautelare, richiesto dalla Procura per i Minorenni di Venezia, nasce da un'indagine della Digos di Milano e della Questura di Treviso sul monitoraggio degli ambienti dell' estrema destra suprematista online. Secondo le accuse il 15enne, residente in provincia di Treviso, pubblicava frequenti incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba e antisemita nonché frasi apertamente apologetiche di atti di terrorismo e di esaltazione dei materiali esecutori degli stessi, tanto da affermare di aver già in parte costruito un'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Blitz della polizia, gli trovano cocaina e armi in casa: arrestato

Leggi anche: Schio, minacce e armi in casa: arrestato un 53enne, decisiva una segnalazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

IDF Makes West Bank Militants Run For Life Israel Troops Arrest 60 Terrorists, Seize Arms Watch

Treviso, arrestato a 15 anni per apologia del terrorismo: aveva componenti per armi e incitava a violenza xenofoba e antisemita - Indagine della polizia sull'estrema destra online: il ragazzo accusato di istigazione a delinquere e di addestramento con finalità di terrorismo ... corrieredelveneto.corriere.it