In camera 200 chili di droga | spacciatore in carcere

Un uomo senza fissa dimora e irregolare sul territorio è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di circa 200 chili di droga. Le forze dell’ordine hanno notato il suo comportamento sospetto e il costante via vai dalla sua abitazione, elementi che hanno portato all’operazione. L’arresto si è concluso con la sua detenzione in carcere.

Il continuo via vai dalla sua abitazione e l'atteggiamento circospetto tenuto dall'uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, hanno convinto i carabinieri ad agire. Il blitz venerdì notte, in azione i militari della stazione di Ponte San Pietro, supportati dai colleghi della Sezione operativa di Bergamo: in manette in flagranza di reato un magrebino di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di droga. La conferma dal quantitativo finito sotto sequestro: 47 chili di cocaina, 151 di hashish, il tutto suddiviso in numerosi involucri e panetti, oltre duemila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, e materiale vario per il confezionamento delle sostanze.