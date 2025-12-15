Spacciatore arrestato trovato con le dosi pronte Quasi mezzo chilo di droga

Un uomo è stato arrestato a Ponte Buggianese, Pistoia, con quasi 500 grammi di droga tra hashish e cocaina, dal valore di circa 15mila euro. L'operazione ha portato al sequestro di sostanze pronte per la vendita e al fermo dello spacciatore, che si trovava in possesso di dosi già preparate.

© Lanazione.it - Spacciatore arrestato, trovato con le dosi pronte. Quasi mezzo chilo di droga Ponte Buggianese (Pistoia), 15 dicembre 2025 – Quello spacciatore aveva quasi mezzo chilo di stupefacenti, tra hashish e cocaina, per un valore complessivo di 15mila euro. Gli agenti del commissariato di Pescia, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio un marocchino. Il fatto è avvenuto a Ponte Buggianese. L'uomo, presente in modo regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, è già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti. La polizia di Stato era impegnata a svolgere un'attività di prevenzione e repressione dello spaccio di droga nel territorio comunale, attraverso servizi di pattuglia.

