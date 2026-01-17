Braccialetti anti-spiking l’allarme dell’Iss | Test poco affidabili sui drink Alcune sostanze non rilevate

L’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che i braccialetti anti-spiking, utilizzati per rilevare sostanze nei drink, presentano limitazioni. I test cromatici offrono risultati poco affidabili e alcune sostanze non vengono rilevate correttamente. È importante considerare queste limitazioni prima di affidarsi a questi dispositivi come strumenti di protezione contro lo spiking, sottolineando la necessità di metodologie più accurate e sicure.

I braccialetti con test cromatico pensati per individuare droghe nei drink, presentati come uno strumento di difesa contro lo spiking (la somministrazione di alcool o droghe ad una persona a sua insaputa o senza il suo consenso), al momento non garantiscono un livello di affidabilità sufficiente. È quanto emerge da uno studio condotto dal Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’ Istituto Superiore di Sanità, pubblicato online come lettera al direttore sulla rivista Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Secondo i ricercatori, questi dispositivi “potrebbero essere migliorati” prima di un utilizzo realmente efficace e diffuso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Braccialetti anti-spiking, l’allarme dell’Iss: “Test poco affidabili sui drink”. Alcune sostanze non rilevate Leggi anche: Drink spiking: come funziona il kit per rilevare la droga nelle bevande Leggi anche: Demenza precoce: in Italia oltre 24mila casi. L'allarme dell'ISS Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Braccialetti antiaggressione agli infermieri - Alla vista sembra un normale smartwatch, accessorio tecnologico sempre più in voga negli ultimi anni tra i giovani e non solo. ilmessaggero.it

