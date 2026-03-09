Dramma a Villaricca | 19enne finisce contro porta a vetro è in gravissime condizioni

A Villaricca, in provincia di Napoli, un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere finito contro una porta a vetro durante un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito il giovane in ospedale con condizioni critiche. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Paura a Villaricca, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in un incidente domestico avvenuto all’interno della casa in cui vive. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe schiantato contro una porta a vetro presente nell’abitazione, riportando diverse lesioni tra cui una gravissima alla gola. L’impatto con la porta in vetro sarebbe stato particolarmente violento. Il ragazzo avrebbe riportato varie ferite, probabilmente causate dalla rottura del vetro dopo lo scontro. Al momento le forze dell’ordine non stanno procedendo con accertamenti, poiché dall’accaduto non emergono elementi di reato. L’episodio viene quindi considerato un fatto accidentale avvenuto tra le mura domestiche. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dramma a Villaricca: 19enne finisce contro porta a vetro, è in gravissime condizioni Articoli correlati Dramma a Forlì: pedone di 90 anni investito da un’auto, condizioni gravissimeABBONATI A DAYITALIANEWS L’impatto nella tarda mattinata Grave incidente stradale nella tarda mattinata di sabato a Forlì, lungo viale Salinatore. Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: uomo in gravissime condizioni