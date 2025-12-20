ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impatto nella tarda mattinata. Grave incidente stradale nella tarda mattinata di sabato a Forlì, lungo viale Salinatore. Intorno alle 13, un automobilista di 85 anni, alla guida di una Renault Modus, ha travolto un pedone di 90 anni che stava attraversando la carreggiata. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. Pedone sbalzato contro il parabrezza. A seguito dell’urto, il 90enne è stato proiettato contro il parabrezza del veicolo per poi cadere violentemente sull’asfalto. La dinamica ha subito fatto temere conseguenze serie per l’anziano pedone. Soccorsi e trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dramma a Forlì: pedone di 90 anni investito da un’auto, condizioni gravissime

